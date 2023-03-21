محافظ الطائف يلتقي الفريق الاستشاري لجمعية مراكز الأحياء بمكة المكرمة

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التقى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز محافظ الطائف في مكتبه اليوم, الفريق الاستشاري لجمعية مراكز الأحياء بمنطقة مكة المكرمة لدراسة الهيكل التنظيمي.

واستمع سموه في مستهل اللقاء لإيجاز عن أهداف ومبادرات وبرامج الجمعية المزمع تنفيذها خلال العام الحالي، سعياً للارتقاء بحياة الفرد والمجتمع تنموياً وخدمياً وثقافياً واجتماعياً، وذلك من خلال شراكات فاعلة مع جميع الجهات المعنية.

وأشاد بدور الجمعية المهم والفاعل لإحداث التغيير الإيجابي في المجتمع، وذلك من خلال حضورها الدائم في أحياء المنطقة، ودعمها للمناشط الاجتماعية والثقافية والرياضية والترفيهية، على مستوى عالٍ وبما يتواكب مع رؤية المملكة ٢٠٣٠، وبرنامج ” جودة الحياة “، مؤكداً أهمية التكامل بين الجهات الخدمية والجمعية للوصول للأهداف المرجوة بحول الله تعالى.