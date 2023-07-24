محافظ الطائف يلتقي القنصل العام البريطاني

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نهار بن سعود محافظ الطائف اليوم، القنصل العام البريطاني سيسيل البليدى، يرافقها المسؤول التجاري بالقنصلية العامة البريطانية عبدالله العمودي.

وشكر القنصل العام البريطاني في بداية الاجتماع سمو الأمير سعود بن نهار على اللقاء وارتياحها بما رأت من تطور في محافظة الطائف .

وناقش الاجتماع المشاريع المستقبلية المخططة للطائف والتطرق إلى إمكانية التعاون فى التنفيذ لهذه المشاريع، كذلك التخطيط الإستراتيجي لمدينة الطائف من قبل شركات بريطانية أسوة بما تقوم بها هذه الشركات لمدينة جدة حاليا. لجعل الطائف مدينة ذكية وبناء أسس لها للوصول إلى الهدف تماشيا مع رؤية المملكة ٢٠٣٠.

وثمن سمو محافظ الطائف للقنصل البريطاني الزيارة، متمنيا لها الاستمتاع بما تتميز به محافظة الطائف من أجواء معتدلة وخدمات متكاملة .