محافظ الطائف يلتقي المدير التنفيذي لجمعية “إخاء”

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز محافظ الطائف في مقر المحافظة, رئيس قطاع الاتصال والموارد المالية للمؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام “إخاء” الدكتور أحمد الزهراني وعددًا من منسوبي المؤسسة.

واستمع سموه خلال اللقاء لإيجاز عن جهود المؤسسة وأهدافها ودورها في تمكين الأيتام من ذوي الظروف الخاصة وتحسين جودة حياتهم من خلال توفير الأماكن والعمل المناسب في ظل ما توفره الحكومة الرشيدة من دعم يضمن لهم استقرارهم في المجتمع.

وثمن محافظ الطائف ما تقدمه المؤسسات والجمعيات الخيرية من دعم للمحتاجين من أفراد المجتمع والأيتام.