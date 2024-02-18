محافظ الطائف يلتقي رئيس الاتحاد البريطاني للركبي

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التقى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز محافظ الطائف في مقر المحافظة اليوم, رئيس الاتحاد البريطاني للركبي – Matthew Thompson ومالك نادي نيوكاسل البريطاني للركبي- Ismail(Semore) Kurdi, بحضور مدير مكتب وزارة الرياضة بالمحافظة عبدالله الزايدي وذلك بعد ختام البطولة العربية للركبي”السباعيات “والمقامة في مدينة الملك فهد الرياضية بالطائف بمشاركة 13دولة بينهما 9 فرق للرجال و8 للسيدات.

وأشاد سموه بالجهود التي أسهمت في إنجاح البطولة العربية التي تقام لأول مره في المحافظة, متطلعاً لمشاركات قادمة في الطائف بعد النجاح الذي حققته هذه المشاركة.

وفيما أشاد رئيس الاتحاد البريطاني للركبي بالتطور الكبير الذي تشهدة المملكة العربية السعودية في شتى المجالات والمجال الرياضي بشكل خاص, متطلعاً للمشاركات القريبة في مناطق المملكة المختلفة والتي تخدم الرياضة بشكل عام.

