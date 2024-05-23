محافظ الطائف يلتقي رئيس الاتحاد السعودي لألعاب القوى

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز محافظ الطائف رئيس الاتحاد السعودي لألعاب القوى الدكتور حبيب الربعان والرئيس التنفيذي وأعضاء مجلس الاتحاد بحضور مدير مكتب وزارة الرياضة بالطائف عبدالله الزايدي.

وشاهد سموه عرض مرئي عن انجازات الاتحاد و البطولات المحليه والدولية والاستضافات الرياضية المقبلة بالمحافظة.

واستعرض سموه احتياجات المحافظة من المراكز الرياضية واستضافتها لمشاركات وبطولات وذلك في إطار دعم الشباب وما يحظى به هذا القطاع الحيوي من دعم واهتمام من قبل حكومة خادم الحرمين الشريفين حفظه الله.

وثمّن سموه ما يقدمونه من أعمال ملموسة للشباب والرياضة في المملكة على المستويين المحلي والخارجي مشيراً -سموه -إلى النتائج الكبيرة التي حققتها ألعاب القوى في محافظة الطائف والحاجة لدعمها وتطويرها.

وأشار الربعان إلى أن محافظة الطائف من الوجهات التي تقصدها ألعاب القوى وهناك العديد من البرامج والأنشطة التي ستشهدها محافظة الطائف قريباً.