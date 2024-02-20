محافظ الطائف يلتقي رئيس غرفة المحافظة

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التقى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز محافظ الطائف اليوم، رئيس الغرفة التجارية في الطائف غازي القثامي والذي قدم لسموه تقريراً عن أعمال الغرفة.

ونوه سمو محافظ الطائف خلال الاستقبال بدعم القيادة الحكيمة – أيدها الله- لقطاع ‏المال والأعمال في شتى المجالات، مؤكداً سموه أهمية دور الغرف التجارية في المحافظة لتقديم الخدمات العالية الجودة للعملاء والحركة التجارية بشكل عام وتذليل العقبات أمامهم وجذب رؤوس الأموال والمستثمرين مستعرضاً سموه عدداً من المشاريع الاستثمارية الواعدة التي ستنعكس على الطائف وسكانها حال الانتهاء منها.

من جانبه، قدم رئيس الغرفة التجارية بالمحافظة الشكر والتقدير لمحافظ الطائف لدعمه المستمر وتوجيهاته الدائمة والداعمة لكل ما يسهم في تنمية المحافظة.