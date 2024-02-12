محافظ الطائف يلتقي عددًا من مسؤولي منظمة الصحة العالمية

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التقى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز محافظ الطائف في مكتبه اليوم , خبيرة منظمة الصحة العالمية الدكتورة سمر الفقي، ومدير المركز المتعاون مع منظمة الصحة العالمية للمدن الصحية بالمملكة المشرف العام على برنامج المدن الصحية بوزارة الصحة الدكتور محمد نضر خاشقجي والفريق المرافق لهما.

ورحب سموه بهم , مؤكدا أن الركيزة الأساسية في سر نجاح أي عمل , هو التعاون المشترك بين الجهات المعنية والسكان , مشيرا إلى أن العمل سيستمر لتطوير محافظة الطائف في جميع الأوقات وليس من أجل إعادة اعتماد المدينة الصحية.

واستمع سمو محافظ الطائف لشرح عن برنامج المدن الصحية , ودوره في تعزيز صحة المجتمع.

وعبرت الدكتورة الفقي عن سعادتها بالتحول الذي تشهده المملكة بشكل عام ومحافظة الطائف بشكل خاص , منوهة بالتطور الكبير خلال فترة زيارتها السابقة في العام 2019م وزيارتها الحالية , وما شهدته محافظة الطائف من تنمية في جميع الجوانب.