محافظ الطائف يلتقي مديرة التطوير والشراكات بالجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون

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التقى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز محافظ الطائف في مقر المحافظة اليوم, صاحبة السمو الملكي الأميرة هيفاء بنت عبدالمحسن بن عبدالعزيز مديرة التطوير والشراكات بالجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون.

واستمع سموّه خلال اللقاء لشرح عن إستراتيجية الجمعية وخطتها في دعم ورعاية المواهب في المجال الثقافي والفني بما يتواكب مع رؤية المملكة 2030.

كما شهد الأمير سعود بن نهار, والأميرة هيفاء بنت عبدالمحسن، توقيع اتفاقية تعاون بين جمعية الثقافة والفنون بالمحافظة وجامعة الطائف.