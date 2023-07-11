محافظ الطائف يلتقي مديري الإدارات الحكومية

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التقى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نهار بن سعود محافظ الطائف اليوم، مديري الإدارات الحكومية في المحافظة.

ونوه سموه في مستهل حديثه بالجهود التي بذلتها الحكومة الرشيدة تجاه ضيوف بيت الله الحرام, مما انعكس على راحة الحجاج وأداء نسكهم بكل يسر وسهولة, مثمناً الجهود التي بُذلت من مختلف الجهات الحكومية والخاصة والقطاع الثالث في محافظة الطائف، حيث أسهمت في إنجاح الخطط المعدة لموسم الحج والتناغم فيما بينهم.

وحث سمو محافظ الطائف على بذل المزيد من الجهد لرفع مستوى الخدمة المقدمة للزوار في ظل الأعداد الكبيرة التي تشهدها المحافظة من السياح والزوار للاستمتاع بالأجواء ومتابعة بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية والفعاليات المختلفة التي ستشهدها الطائف لتكون في أفضل حلة, مؤكدًا بذل المزيد من الجهود لخدمة محافظة الطائف وزوارها.