محافظ الطائف يلتقي مدير الدفاع المدني بمناسبة انتهاء فترة عمله

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز محافظ الطائف اليوم، في مكتبه بالمحافظة، مدير إدارة الدفاع المدني في الطائف، العميد متعب النفيعي بمناسبة انتهاء فترة عمله، يرافقه العقيد تركي الحصيني مدير الإدارة المكلّف.

وثمَّن سمو محافظ الطائف جهود وتعاون العميد النفيعي خلال فترة عمله السابقة، متمنيًا له التوفيق والنجاح في المرحلة القادمة، متطلعًا لمضاعفة الجهود لما فيه خدمة لسكان محافظة الطائف وزوارها.

وقدَّم العميد النفيعي شكره وتقديره لسمو محافظ الطائف على اهتمامه ودعمه ومتابعته المستمرة لكافة القطاعات الحكومية والخدمية والخاصة، ودعم كل ما من شأنه خدمة المحافظة وسكانها وزوارها في ضل الدعم الكبير الذي يشهده القطاع من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله-.