محافظ الطائف يلتقي مدير العلاقات الحكومية بشركة أرامكو في المنطقة الغربية

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التقى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز محافظ الطائف اليوم، مدير العلاقات الحكومية بشركة أرامكو بالمنطقة الغربية محمد بن عبدالله الرميحي والوفد المرافق له.

واستمع سموه خلال اللقاء لشرح حول جهود الشركة في استعدادها لدعم وتطوير المحافظة؛ وبحث أوجه التعاون المشترك قريبًا.

وأشاد بجهود الشركة التي تبذلها في تقديم خدمات ذات جودة عالية للمحافظة وغيرها من مناطق المملكة، إضافة إلى اهتمامها وتطلعها من خلال مشاركاتها الفاعلة في العديد من البرامج في أنحاء المملكة كافة ومنها ملتقى الطائف للاستثمار؛ الذي سيعقد في شهر نوفمبر للعام 2023 ويستهدف رجال الأعمال في المجالات كافة، ويحفز رواد الأعمال للمشاركة، وإبراز المقومات الاستثمارية للطائف، التي تشهد إقبالًا كبيرًا من رؤوس الأموال والمستثمرين.