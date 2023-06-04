محافظ الطائف يلتقي مدير شركة الاتصالات بالمحافظة

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نهار بن سعود محافظ الطائف بمكتبه في مقر المحافظة اليوم؛ مدير شركة الاتصالات السعودية بالمحافظة المهندس فريد عبده حسن.

وفي بداية اللقاء هنأه سموه المهندس فريد بمناسبة تعيينه، مؤكدًا أهمية بذل المزيد من الجهد في خدمة المستفيدين والمشتركين والتوجه الرقمي، مقدما الشكر للمدير السابق المهندس أشرف أيوب مدني .

من جهته قدم مدير شركة اتصالات الطائف الشكر لسموه على الدعم الكبير والمتابعة المستمرة , لكل ما من شأنه تقديم خدمات مميّزة للمستفيدين وزوار المحافظة.