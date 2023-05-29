محافظ الطائف يلتقي نائب الرئيس للتخطيط الإستراتيجي في معادن

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نهار بن سعود محافظ الطائف اليوم، نائب الرئيس للتخطيط الإستراتيجي في شركة معادن خالد الشريف والوفد المرافق.

وثمن سموه الجهود التي تقدمها “معادن” التي تعد جزءاً من التحول ورؤية المملكة ٢٠٣٠.

من جهته أوضح الشريف أنه نظراً لتنوع مناجم معادن في مناطق المملكة؛ وتركيز جزء منها في منطقة مكة المكرمة، يتم السعي إلى استدامة العملية الاقتصادية للمملكة بشكل عام والمناطق المجاورة بشكل خاص، وذلك من خلال تفعيل رفع المحتوى المحلي والالتزام بالاشتراطات البيئية، حيث تعمل معادن على الاستثمار في المجتمع من خلال عددٍ من المبادرات ذات المسؤولية الاجتماعية، بالإضافة إلى عدد من المشاريع قيد التطوير في المنطقة؛ واهتمامها في تطوير قدراتها البشرية برفع نسب التوطين ومنح أبناء المناطق المجاورة الأولوية في التوظيف لدعم هذه المشاريع.