محافظ الطائف يهنئ القيادة بمناسبة عيد الأضحى المبارك

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رفع صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز محافظ الطائف باسمه ونيابة عن أهالي محافظة الطائف، برقية تهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – بمناسبة عيد الأضحى المبارك للعام 1444، سائلاً سموّه المولى عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين، ويمتعه بالصحة والعافية، وأن يعيده أعواماً عديدة والوطن ينعم بالخير واليمن والبركات.

كما بعث سموّه باسمه ونيابة عن أهالي محافظة الطائف برقية تهنئة إلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظة الله – بمناسبة عيد الأضحى المبارك، سائلاً المولى عز وجل أن يمتع سموه بالصحة والعافية، وأن يعيد هذه المناسبة أعواماً مديدة بالخير والبركات، وأن يحفظ هذا الوطن وأمنه واستقراره في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- وأمد في أعمارهم.

كما رفع سموه برقية تهنئة باسمه ونيابة عن أهالي محافظة الطائف لصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن فيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية, سائلا الله تعالى أن يمتع سموه بالصحة والعافية وأن يعيد هذه المناسبة السعيدة والغالية على قلوب المسلمين أعواما عديدة والوطن ينعم بالخير والمسرّات.

كما بعث سموّه باسمه ونيابة عن أهالي محافظة الطائف برقية تهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة نائب رئيس لجنة الحج المركزية بمناسبة عيد الأضحى المبارك للعام 1444, داعيا الله تعالى أن يحفظ سموه وأن يعيد هذه المناسبة بالخير واليُمن والبركات في ظل القيادة الرشيدة – أيدها الله – .