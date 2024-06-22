محافظ الطائف يوجه بتكثيف الأعمال لخدمة زوار الطائف ومصطافيها

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وجه صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز محافظ الطائف الجهات ذات الاختصاص بمضاعفة الجهود والمتابعة الدائمة لخدمة زوار الطائف وسكانها .

وشدد – سموه -على وضع آلية عمل لتسهيل انتقال الزوار والسياح وقاصدي الطائف مع توافد الزوار والسياح وتهيئة المواقع في مركز الشفا والهدا والردف والمنطقة المركزية والمواقع الأخرى بما يواكب الحفاظ على سلامة مرتادي تلك المواقع، وتقديم المساعدة لهم، وتمكينهم من قضاء أوقاتهم بكل يسر وسهولة.

ونوه بتطبيق العقوبات على كل من يتجاوز أو يخالف النظام، أو يزعج المتنزهين والسياح في الأماكن المخصصة للترفيه أو الطرقات، ورفع درجة الوعي، والتأكيد على جاهزية المواقع السياحية وتطبيقها للأنظمة لخدمة السياح.