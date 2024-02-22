محافظ الطائف: يوم التأسيس وصل الماضي بالحاضر لدولة ارتكزت على مبادئ راسخة

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رفع صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز محافظ الطائف، خالص التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-، بمناسبة يوم التأسيس.

وقال سموه:” (رحلة التأسيس) الممتدة من قبل ثلاثة قرون؛ هي وصل الماضي بالحاضر لدولة ارتكزت على مبادئ راسخة؛ تبدأ بكتاب الله دستوراً وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم نهجاً، دولة حققت العدل ووحدة الصف وخدمة المجتمع، فعمَّ الأمن والأمان، دولة لن تبتعد عن نور اليقين ولن تتزحزح عن أحلام (جودة الحياة)، ورفاهية أبنائها، اليوم ونحن نحتفل بمشاعر من الفخر والاعتزاز بيوم رسم كيان دولة عظيمة شيدت على مجد عبق وماضٍ عميق، ونجسد جذورنا وإرثنا التاريخي، وبين الماضي والحاضر بنينا وطناً متطوراً متقدماً أصبح حديث العالم يتجاوز بهمته عنان السماء”.

وأضاف : “من حقنا أن نعتز بقيمنا وإرثنا الثقافي والاجتماعي، بعد أن أصبحنا أجمل إشراقة وأكثر تجدداً، فغدنا أفضل ومستقبلنا واعد، فمن حقنا الفخر بوطن عظيم في حضارته وتراثه ورموزه وقيمه الراسخة” .

ودعى سموه الله العلي العظيم أن يحفظ لبلادنا قيادتها وأمنها واستقرارها، ويعيد علينا المناسبات الغالية والوطن يرفل في ثوب العز والأمن والأمان.