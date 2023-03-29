محافظ الطائف يُشاركُ أبناءَه الأيتام مأدبة الإفطار

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شارك صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز محافظ الطائف الرئيس الفخري لجمعية كهاتين الخيرية اليوم، عدداً من أيتام الجمعية وجبة الإفطار.

وقدَّم سموه التهنئة لأبنائه الأيتام بحلول شهر رمضان المبارك، سائلاً الله العلي القدير أن يديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان والاستقرار في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – ، مُنوِّهاً بما توليه القيادة الحكيمة – أيدها الله – من اهتمام بأبنائها الأيتام، ورعاية شؤونهم، وتلبية احتياجاتهم، معرباً عن سعادته بمشاركته اليوم الإفطار مع هذه الفئة الغالية على الجميع.

كما عبَّرَ الأيتام عن مشاعرهم الكبيرة وفرحتهم تجاه دعوة سمو محافظ الطائف، ومشاركته لهم مأدبة الإفطار، وتبادل الأحاديث الودية معهم.