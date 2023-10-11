محافظ العارضة يدشن حملة التطعيم ضد الأنفلونزا الموسمية

المناطق_فضة عطيف

دشن محافظ العارضة الأستاذ عبدالله بن محمد الريثي اليوم في مكتبه بالمحافظة، حملة التطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية، والتي اطلقها القطاع الصحي الأوسط، وتأتي هذه الحملة بالتزامن مع الحملة التي أطلقتها وزارة الصحة بجميع مناطق المملكة.

فيما أوضح مشرف المراكز الصحية بالعارضة الأستاذ سلمان معيني ، أن الحملة بدأت من مقر المحافظة هذا الصباح حيث جرى تطعيم منسوبي المحافظة وننطلق بعدها للمجتمع بكافة شرائحه بالعارضة وتستهدف الحملة الفئات الأكثر تأثرًا وهم كبار السن، وأصحاب الأمراض المزمنة، والمصابون بنقص المناعة، والحوامل، والعاملون بالقطاع الصحي، وعامة أفراد المجتمع، مؤكداً أمان ومجانية التطعيم، وأنه لا توجد له آثار جانبية تُذكر، فيما يتوفر اللقاح في المرحلة الأولى بمركز الرعاية الأولية بالمحافظة جنوب جامع الراجحي وستتوفر اللقاحات الأسبوع القادم في جميع مراكز الرعاية بالمحافظة .

حضر التدشين مشرف الوبائيات والصحة الإلكترونية الأستاذ مفرح العبدلي ومدير مركز صحي العارضة الأستاذة فاطم الحازمي وكادر تمريضي.