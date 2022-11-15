محافظ القطيف ورئيس بلدية القطيف يتفقدان المشاريع التنموية والخدمية والاستثمارية بالمنطقة

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تفقد محافظ القطيف المكلف الأستاذ إبراهيم بن محمد الخريف صباح اليوم الثلاثاء 21/04/1444هـ، برفقة رئيس بلدية محافظة ‫القطيف المهندس صالح بن محمد القرني في جولة ميدانية عددًا من المشاريع التنموية والخدمية والاستثمارية التي تنفذها البلدية، بهدف الاطلاع على سير أعمال المشاريع التي تخدم الأهالي، والتي من المقرر انجازها وفق الجدول الزمني المحدد للبلدية، ومن شأنها رفع مستوى جودة الحياة فيها.

واطلع المحافظ خلال جولته على مشاريع البلدية، حيث بدأت الجولة بالوقوف على مشروع مركز الأمير سلطان الحضاري، ومشاريع الواجهات البحرية في القطيف ودارين وسنابس، ومشروع انشاء شارع شمال الناصرة، ومشروع تطوير شارع الملك عبدالعزيز بالقطيف.

وفي نهاية الجولة أشاد الخريف بجهود البلدية والمتابعة الجادة وجودة التنفيذ لإنجازها، مُثمّناً ما شاهده من سلامة سير العمل؛ بما يحقق تطلعات ولاة الأمر -حفظهم الله- وسمو أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه حفظهم الله، وتحقيق لمستهدفات رؤية المملكة ٢٠٣٠، التي تصُب في المصلحة العامة التي تخدم المواطنين في المحافظة بشكل عام.

من جانبه أكّد رئيس بلدية محافظة ‫القطيف المهندس صالح بن محمد القرني أن هذه الزيارة تأتي في سياق التواصل مع الأجهزة الحكومية المختلفة، والاطلاع على سير العمل، والتعاون المشترك في سبيل خدمة الوطن والمواطن، منوّهاً إلى أن ذلك سينعكس على تطور وتنمية المحافظة وعلى خدمة المواطنين، واستمرار الجولات الميدانية التفقدية للمشاريع؛ للإسهام في دفع عجلة التنمية للأمام بالتعاون مع المسؤولين لمتابعة المشاريع والعمل على إنجازها.