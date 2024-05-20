محافظ القطيف يشكر القيادة على ترقيته للمرتبة الـخامسة عشر

المناطق_عبدالله الشمري

رفع محافظ القطيف الاستاذ إبراهيم بن محمد الخريف الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -أيدهما الله- ولصاحب السمو الملكي وزير الداخلية بمناسبة صدور الأمر السامي الكريم بترقيته للمرتبة الخامسة عشرة .

كما أعرب “الخريف” عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن بندر بن عبدالعزيز -حفظهم الله-، على دعمهما وثقتهما الغالية ، داعيًا الله -عز وجل- أن يعينه على أداء واجبه وأن يديم على هذه البلاد أمنها واستقرارها ورخاءها تحت ظل القيادة الحكيمة.