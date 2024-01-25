محافظ القطيف يكرم 1589 متفوقًا ومتفوقة بمدارس المحافظة

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كرم محافظ القطيف المكلف إبراهيم الخريف أمس 1589 متفوقًا ومتفوقة بمدارس المحافظة للعام الدراسي 1444هـ، في حفل تكريم المتفوقين السادسة والعشرين الذي نظمه مكتب تعليم القطيف تحت شعار “ثروة وطن”، بحضور مدير المكتب عبد الله القرني، وعدد من مسؤولي الجهات الحكومية والأهلية وأولياء الأمور، وذلك بمشروع الرامس في وسط العوامية.

وهنأ الخريف الطلاب والطالبات على تفوقهم وتميزهم، حاثًا إياهم على مواصلة التميز والإبداع الذي يلبي تطلعات القيادة الرشيدة -أيدها الله- ورؤية 2030، التي تولي اهتماما ورعاية للموهوبين والمتفوقين، وتنمية مهاراتهم وقدراتهم ليكونوا عماد المستقبل في مسيرة التنمية التي يشهدها وطننا الغالي.

وأشار مدير تعليم القطيف عبدالله القرني إلى أن شعار الحفل (ثروة وطن) يعكس الإيمان بأن الاستثمار في التعليم هو الطريق الأمثل لتنمية الموارد البشرية، والثروة التي تأخذ بنا نحو الارتقاء بعجلة التنمية في مختلف المجالات عبر العقول المستنيرة للطلاب والطالبات، عادًا التفوق قصة نجاح يشترك فيها طالب مجد ومعلم معطاء وولي أمر حريص، داعيًا بمواصلة التفوق والعطاء والإنجاز، والعمل على تطوير مهاراتهم، والحرص على القراءة والتحصيل الدراسي والابتكار والتفكير المبدع.

وتضمن الحفل مسيرة الطلاب والطالبات المتفوقين والمتفوقات، وعروضًا مرئية، وفيلمًا وثائقيًا عن صناعة التفوق، وفيلمًا تسجيليًا استُعرض فيه طلبة متفوقون في السنوات السابقة أثّر التحصيل الدراسي والرعاية التعليمية على مستقبلهم، وأوبريت بعنوان (ثروة وطن 2)، بالإضافة إلى تكريم الرعاة والداعمين للحفل.

