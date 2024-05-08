محافظ القطيف يكرّم اللجنة المنظمة لفعاليات “حرفيون”

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كرّم محافظ القطيف إبراهيم الخريف، بحضور مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطة الشرقية محمد السماري ,أمس الثلاثاء, اللجنة المنظمة للنسخة الثالثة لفعاليات “حرفيون” التي أقامها مكتب الضمان الاجتماعي بالقطيف بالشراكة مع شركة “أجدان”.

واطلع الخريف خلال لقائه اللجنة على عرض مرئي مفصّل عن سير الفعاليات التي أقيمت على مدى 10 أيام في مشروع الرامس بوسط العوامية، واستقطبت آلاف الزوار طوال أيامها، وأتاحت الفرصة لإبراز دور الأسر المنتجة في التنمية الوطنية بالمنطقة.

يذكر أن النسخة الثالثة لفعاليات “حرفيون” أسهمت في استقطاب ودعم أكثر من 200 أسرة منتجة وحرفية من خارج وداخل محافظة القطيف، إلى جانب احتضان المبدعين والمبدعات لتقديم الفعاليات المصاحبة التي تنوعت بين الفنون والحرف اليدوية والعروض المتجولة والفلكلورية الشعبية.