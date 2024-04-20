محافظ المركزي السعودي: التقلبات المستمرة في التدفقات الرأسمالية للاقتصادات الناشئة أدت لارتفاع مستويات الدين

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أكد أيمن السياري محافظ البنك المركزي السعودي أن التقلبات المستمرة في التدفقات الرأسمالية للاقتصادات الناشئة أدت إلى ارتفاع مستويات الدين وإضعاف معدلات النمو الاقتصادي والحد من قدرة هذه الاقتصادات على الوصول إلى الأسواق.

وقال السياري خلال الاجتماع الثاني لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين بشأن “الهيكل المالي الدولي للقرن الواحد والعشرين” إن الدول ذات الأسس الاقتصادية والبنية المؤسسية المتينة تتمتع بقدرة على جذب تدفقات رؤوس أموال أكثر استقرارا، وتعتبر تدفقات استثمارات المحافظ الأجنبية عالية التذبذب مقارنة بالاستثمارات الأجنبية المباشرة. والتي تكون مدعومة بالأسس الاقتصادية والفرص الاستثمارية المستدامة والبيئة الاستثمارية الجاذبة وفقا لـ “الاقتصادية”.

وبين دعمه للمبادرات الدولية الهادفة إلى العمل على إصلاح البنوك التنموية الدولية وذلك لغرض إعادة استقرار التدفقات الرأسمالية وتعزيز النمو الاقتصادي العالمي.

وأكد السياري في بيان للجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية ضمن اجتماعات الربيع للبنك وصندوق النقد الدوليين للعام 2024م على دور صندوق النقد الدولي في أهمية مراعاة ظروف كل دولة وأحوالها عند صياغة الإصلاحات الهيكلية ، ومعالجة المخاوف المتعلقة بالسيولة و تحقيق الاستقرار في الاقتصادات الأكثر تعرضا ،ودعم التعاون الدولي المتعلق بإعادة هيكلة الديون السيادية من خلال إطار العمل المشترك لمجموعة العشرين، ومساعدة الأعضاء على ضمان استقرارهم وقدرتهم على الصمود في مواجهة الصدمات المستقبلية من خلال مراجعة سياسات الديون والإقراض.

وأشار إلى الحاجة إلى تحويل تركيز السياسات نحو تعزيز الاستدامة المالية لإعادة بناء الاحتياطيات وحماية المالية العامة ودعم تباطق معدلات التضخم، وعلى أهمية الالتزام بالتعاون الدولي ونظام تجاري عالمي يتسم بالعدالة والانفتاح؛ لتعزيز مرونة وازدهار وإنصاف الاقتصاد العالمي لا سيما للبلدان منخفضة الدخل.