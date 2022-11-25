محافظ النعيرية يدشن فعاليات مهرجان ربيع النعيرية تحت شعار “النعيرية موعدنا”

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دشَّن محافظ محافظة النعيرية الأستاذ منصور بن زيد الداود رئيس اللجنة العليا لمهرجان ربيع النعيرية، مساء أمس الخميس، فعاليات مهرجان ربيع النعيرية في نسخته الواحدة والعشرين، تحت شعار “النعيرية موعدنا”.

ورافق المحافظ خلال التدشين رئيس بلدية محافظة النعيرية المهندس محمد بن علي اليامي، وعدد من مدراء الإدارات والهيئات الحكومية بالمحافظة، حيث قام المحافظ بقص شريط الافتتاح معلنًا عن انطلاق فعاليات المهرجان لهذا العام، ومن ثم تجول في أنحاء المهرجان والفعاليات المقامة، والتي تضمنت أركان الجهات المشاركة ومن ضمنها بلدية محافظة النعيرية، وجامعة حفر الباطن، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، وأركان الجهات الخيرية، ثم تفقد المحافظ والوفد المرافق أركان الأسر المنتجة والمسرح المفتوح للأسرة والطفل وباقي أنشطة وفعاليات المهرجان .

بعد ذلك حضر المحافظ والوفد المرافق له للحفل الافتتاحي للمهرجان، والذي تضمن قصائد شعرية وفقرات من الفلكلور الشعبي العماني.

وقدم محافظ النعيرية منصور الداود، شكره إلى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية – حفظه الله – وإلى صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبد العزيز نائب أمير المنطقة الشرقية – حفظه الله – على دعمهما اللامحدود للمهرجان، وأشاد بجهود أمانة المنطقة الشرقية ممثلة في بلدية محافظة النعيرية خلال فترة الاستعداد والتجهيز لإقامة المهرجان وجهود كافة اللجان المنظمة والمشاركة والمتطوعين والعاملين بالمهرجان.