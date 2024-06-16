محافظ الهيئة العامة للتطوير الدفاعي يهنئ القيادة الرشيدة بحلول عيد الأضحى

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رفع معالي محافظ الهيئة العامة للتطوير الدفاعي، الدكتور فالح بن عبدالله السليمان، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتطوير الدفاعي – حفظهما الله – بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك 1445هـ.

ونوّه معاليه بالإنجازات التي تحقق في موسم حج هذا العام بفضل من الله ثم بمتابعة وتوجيه القيادة الرشيدة – أيدها الله – الذي تجسّد في توفير كافة الخدمات وتسخير مختلف الإمكانات من مرافق ذات جودة عالية وبنية تحتية متقدمة وخدمات رقمية حديثة مكّنت ضيوف الرحمن من أداء فريضة الحج بيسر وسهولة، واستكمال نسكهم بيسر وطمأنينة.

وأكد معالي المحافظ أن هذه الجهود تعكس القدرات والإمكانات التي بنتها المملكة بالاستفادة من كل أدوات وسبل التقنية لخدمة الحرمين الشريفين وخدمة قاصديهما على مر السنين، سائلًا الله عز وجل أن يحفظ على بلادنا أمنها واستقرارها في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- وأن يتقبل من الحجاج نسكهم وطاعاتهم، ويعيدهم إلى بلادهم سالمين غانمين.