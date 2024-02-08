محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية يزور جناح وزارة الداخلية بمعرض الدفاع العالمي 2024

المناطق_واس

زار معالي محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد بن عبدالعزيز العوهلي، جناح وزارة الداخلية بمعرض الدفاع العالمي 2024 م بالرياض، الذي أقيم في الفترة من 4 إلى 8 فبراير 2024م، برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -.

واطلع معاليه، على خطط تعزيز منظومة الأمن الداخلي، وتوظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي والحلول الرقمية لوزارة الداخلية، وإمكاناتها في حفظ الأمن وحلولها المبتكرة في تطوير المدن الآمنة وتأمين الحدود وإدارة الأزمات والكوارث وتطوير العمل الميداني والمحافظة على البيئة وأمن المنشآت الحيوية وإسهاماتها في توطين الصناعات العسكرية.

وتأتي مشاركة وزارة الداخلية في المعرض، الذي تنظمه الهيئة العامة للصناعات العسكرية، تأكيدًا لما يحظى به قطاع الصناعات العسكرية والأمنية في المملكة من دعم لا محدود ورعاية خاصة من لدن القيادة الرشيدة – رعاها الله – بهدف تجسيد رؤيتها الحكيمة والطموحة نحو تعزيز الاستقلالية الإستراتيجية للمملكة وتطوير قدراتها الصناعية العسكرية الوطنية، بمشاركة (773) جهة عارضة، و(441) وفداً رسمياً يمثّلون (116) دولة، وحظي المعرض بزيارة (106) آلاف زائر.