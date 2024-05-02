محافظ بقيق يطلق حملة “الدين يسر” التوعوية

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أطلق محافظ بقيق زيد بن محمد أبوطالب بمقر المحافظة حملة توعوية بعنوان ” الدين يسر ” ، بحضور رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة بقيق سعود بن حسين المري، ومساعد رئيس هيئة بقيق نايف بن أحمد المسلم، وعدد من مدراء الإدارات في المحافظة .

واطلع المحافظ على أهداف الحملة التي تهدف إلى بيان سماحة الدين الإسلامي وترسيخ منهج الوسطية والاعتدال واليسر، والتحذير من خطر الفرق والجماعات المتطرفة، وإبراز تمسك السلف الصالح ووسطيتهم في الدين، وبيان جهود المملكة في ترسيخ سماحة الإسلام والعمل به.