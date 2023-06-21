“محافظ بيشة” يرعى حفل تخريج الدفعة الأولى للبكالوريوس بتقنية بيشة

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رعى محافظ بيشة عبدالرحمن بن عبدالله آل حامد ، بحضور رئيس جامعة بيشة وعدد من مدراء الدوائر الحكومية حفل تخريج الدفعة الأولى للبكالوريوس بالكلية التقنية للبنين ببيشة واستُهل حفل التخرج بالسلام الملكي، ثم تلاوة آيات من القرآن الكريم، عقب ذلك شاهد الحضور فيلماً وثائقياً عن البرامج التي تقدمها المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وفي نهاية الحفل كرّم ” آل حامد ، المتفوقين من الخريجين، كما كرّم المدربين والرعاه وهنأ ” آل حامد ” الخريجين مشيراً إلى أن القيادة الرشيدة قدمت الرعاية والاهتمام ببرامج المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وتم استحداث التخصصات النوعية في جميع المؤسسات التعليمية التي تسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030.