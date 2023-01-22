“محافظ بيشة” يزور الغرفة التجارية بالمحافظة

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قام سعادة محافظ بيشة عبدالرحمن بن عبدالله آل حامد ، بزيارة للغرفة التجارية ببيشة حيث كان في استقباله رئيس الغرفة صالح بن محمد الوتيد وأعضاء المجلس والأمين العام واستعرض رئيس غرفة بيشة خلال الزيارة أهم أعمال الغرفة ومشاريعها وجهودها السابقة، وأبرز المبادرات والبرامج والإستراتيجيات التنموية التي تعمل على تنفيذها خلال الفترة الحالية وثمن سعادته الدور الفاعل لغرفة بيشة ورجال الأعمال بدفع عجلة التنمية، ودورهم المهم في تحقيق أهدافها مؤكداً ضرورة تحفيز الاستثمارات وتوفير البيئة الجاذبة بما يعود بالنفع على المحافظة وسكانها، متمنياً للجميع التوفيق.