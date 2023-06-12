“محافظ بيشة” يستقبل رئيس وأعضاء جمعية البر الخيرية بالمحافظة

المناطق_بيشة

استقبل سعادة محافظ بيشة عبدالرحمن بن عبدالله آل حامد بمكتبه رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية البر الخيرية ببيشة والذين تم انتخابهم مؤخراًً حيث هنأهم سعادته خلال الإستقبال بهذه المناسبة سائلًا الله لهم التوفيق والسداد في المهام الموكلة إليهم وأستمع بعدها لشرح قدمه رئيس الجمعية عن خطط وأهداف المجلس الجديد ، ونظرته المستقبلية ، في ظل التطورات التي تشهدهل المملكة ورؤيتها 2030 على القطاع الغير ربحي وخصوصاً الجمعيات الخيرية من جهته أعرب رئيس مجلس إدارة الجمعية عن بالغ شكره وتقديره لسعادته على إستقباله لهم راجياً من الله أن يكون المجلس الجديد للجمعية عند حسن ظن الجميع.