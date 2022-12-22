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” محافظ بيشة ” يفتتح معرض إنجازات البلدية

صورة shimaa mohamed shimaa mohamed أرسل بريدا إلكترونيا 22 ديسمبر 2022 - 2:56 مساءً

المناطق_عسير

افتتح محافظ بيشة عبدالرحمن بن عبدالله ال حامد بمقر المحافظة بحضور مدراء الدوائر الحكومية معرض إنجازات بلدية بيشة والذي يظهر ماتم إنجازه في المحافظة

ويتضمن المعرض أبرز ، مشاريع السفلته وإعادة تأهيل الطرق ، معالجة التشوه البصري ، معالجة الحفريات، وصيانة أعمدة الإنارة، ومخلفات البناء والهدم، وغيرها من المحاور التي تعمل البلدية عليها لتحسين المظهر العام

وشكر ” ال حامد ” رئيس بلدية بيشة ومنسوبيها على هذا الإنجاز متمني لهم التوفيق والعون والسداد.

الجدير بالذكر أن المعرض متاح للأهالي لمن أراد زيارته.

صورة shimaa mohamed shimaa mohamed أرسل بريدا إلكترونيا 22 ديسمبر 2022 - 2:56 مساءً
صورة shimaa mohamed

shimaa mohamed

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