” محافظ بيشة ” يفتتح معرض إنجازات البلدية

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افتتح محافظ بيشة عبدالرحمن بن عبدالله ال حامد بمقر المحافظة بحضور مدراء الدوائر الحكومية معرض إنجازات بلدية بيشة والذي يظهر ماتم إنجازه في المحافظة

ويتضمن المعرض أبرز ، مشاريع السفلته وإعادة تأهيل الطرق ، معالجة التشوه البصري ، معالجة الحفريات، وصيانة أعمدة الإنارة، ومخلفات البناء والهدم، وغيرها من المحاور التي تعمل البلدية عليها لتحسين المظهر العام

وشكر ” ال حامد ” رئيس بلدية بيشة ومنسوبيها على هذا الإنجاز متمني لهم التوفيق والعون والسداد.

الجدير بالذكر أن المعرض متاح للأهالي لمن أراد زيارته.