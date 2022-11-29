محافظ تيماء يطلق حمله عليكم بسنتي

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أطلق محافظ تيماء الأستاذ سعد بن نايف السديري بمكتبه بالمحافظة وبحضور فضيلة مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة تبوك الشيخ خليل بن إبراهيم ضامري وحضور فضيلة رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة تيماء الشيخ خالد بن سعود الشمري (حملة عليكم بسنتي) التي دشنتها الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مؤخراً.

من جانبه قدم فضيلة مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة تبوك ورئيس هيئة محافظة تيماء شكرهما وتقديرهما لمحافظ تيماء على مباركته لهذه الحملة وإطلاقها في محافظة تيماء.