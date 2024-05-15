محافظ جدة يحضر حفل الخريج والوظيفة الـ 28 لمعهد الإدارة العامة بمنطقة مكة المكرمة

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نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة, حضر صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي محافظ جدة اليوم, حفل الخريج والوظيفة الـ 28 لفرع معهد الإدارة العامة بمنطقة مكة المكرمة, حيث يحتفل المعهد بتخريج 145 خريجاً وخريجة بحضور معالي مدير عام معهد الإدارة العامة الدكتور بندر بن أسعد السجان، وعدد من قيادات المعهد.

وفور وصول سموّه عُزف السلام الملكي ثم انطلقت مسيرة الخريجين، ثم شاهد سموه عرضاً مرئياً بعنوان (الخريج والوظيفة).

عقب ذلك ألقى مدير عام معهد الإدارة العامة كلمة أعرب فيها عن شكره لسمو نائب أمير منطقة مكة المكرمة على رعايته للحفل ولسمو محافظ جدة على حضوره وتشريفه، مؤكداً معاليه أن هذه الرعاية هي امتداد لاهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهم الله – بتوظيف الكوادر الوطنية من أبناء هذا الوطن المبارك.

وأكد أن ما يلقاه قطاع التدريب في المملكة عموماً وفي معهد الإدارة العامة خصوصاً، يعكس اهتمام القيادة الرشيدة – أيدها الله – بإعداد الكوادر السعودية وتجهيزها للنهوض بالتنمية ودفع عجلة التقدم في هذا الوطن.

وأوضح معاليه أن حفل الخريج والوظيفة هذا العام يأتي مواكبًا لتوجه الحكومة الرشيدة – أيدها الله – الساعي إلى تفعيل دور القطاع الخاص في سعودة الوظائف وتوطين سوق العمل, لافتاً إلى أن هذه المناسبة تشتمل على معرض للتوظيف تشارك فيه العديد من الشركات والمؤسسات بأجنحة تستقبل فيها الخريجين والزائرين، وتُعرف بما لديها من عروض ومزايا وظيفية.

وأضاف أن هذه المناسبة تشهد سنوياً تفاعلاً ملحوظًا من قبل شركات ومؤسسات القطاع الخاص، متمثلة في تمويل ورعاية الحفل، والمشاركة في معرض التوظيف، وتقديم العروض الوظيفية لخريجي المعهد، حيث بلغ عدد العروض الوظيفية المقدمة للخريجين هذا العام، أكثر من (1500) عرض وظيفي، من عدد من شركات ومؤسسات القطاع الأهلي.

بعد ذلك ألقيت كلمة الخريجين، التي ثمنوا فيها رعاية سمو نائب أمير منطقة مكة المكرمة وتشريف سمو محافظ جدة لحفل تتويج مسيرتهم العلمية، معبرين عن فرحتهم وسعادتهم بنيل وقطاف ثمرة الجهد الذي بذلوه، واستمروا عليه طلبًا للعلم والمعرفة وخدمة للوطن والقيادة.

عقب ذلك دشّن محافظ جدة معرض التوظيف، ثم كرّم سموّه 25 من الخريجين المتفوقين، كما كرّم رعاة الحفل.

يُذكر أن فعاليات حفل الخريج والوظيفة الـ 28, والتي تستمر لمدة يومين, تتضمن إلى جانب معرض التوظيف إقامة عدد من اللقاءات وورش العمل.