محافظ جدة يحضر ختام الملتقى القانوني الشامل بجامعة جدة

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حضر صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي، محافظ جدة اليوم، ختام الملتقى القانوني الشامل الذي نظمته جامعة جدة ممثلة في كلية الشريعة والقانون بالشراكة مع الهيئة السعودية للمحامين ممثلة في لجنة المحامين بمنطقة مكة المكرمة، وكان في استقباله رئيس جامعة جدة معالي الدكتور عدنان بن سالم الحميدان.

وألقى معالي رئيس جامعة جدة كلمة رحب فيها بسمو محافظ جدة والحضور، مشيداً خلالها بمخرجات الملتقى ومدى استفادة زواره، مؤكداً أن الملتقى حقق مستهدفات برنامجي تمكين الخريجين وجامعة بلا أسوار ضمن رؤية جامعة جدة “الجامعة السعودية الحديثة”، حيث اهتم بمستقبل الخريجين من الناحيتين العلمية والعملية وتقديم الاستشارات القانونية لجميع أفراد المجتمع.

يذكر أن الملتقى انطلق أمس الاثنين, تحت رعاية سمو محافظ جدة واستمر يومين، وشهد توافد أكثر من 10 آلاف زائر تفاعلوا مع المعرض المصاحب والجلسات الحوارية والمحاضرات، كما شارك في الملتقى أكثر من (25) محامياً ممارساً، حيث تم تقديم أكثر من (2000) استشارة قانونية مجانية كخدمة للمجتمع.

وفي ختام الحفل كرّم الأمير سعود بن جلوي المتحدثين في الملتقى والجهات المشاركة.