محافظ جدة يدشن حملة رمضان “تراحم من مجتمعنا” بمكة وجدة

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نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة ، دشن صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي محافظ جدة، اليوم، بمكتبه إلكترونياً، حملة رمضان تحت شعار “تراحم من مجتمعنا” بمدينة مكة المكرمة، والتي تنظمها اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم “تراحم” بحضور رئيس لجنة تراحم بمكة المكرمة المكلف وجدة المستشار أحمد بن عبدالعزيز الحمدان، والمدير التنفيذي للجنة بمكة المكرمة المكلف وجدة وليد بن خضر الأحمدي.

كما دشن سموه وتحت رعايته ، إلكترونياً ، حملة رمضان “تراحم من مجتمعنا” في محافظة جدة.

واستمع إلى شرح موجز من رئيس لجنة “تراحم” الحمدان عن الحملة والتي تهدف إلى تنمية الموارد المالية للجنة، وتقديم الدعم للأسر المستفيدة في مجالات متعددة سواء المادية أو العينية والمعنوية، وأشار إلى أن الحملة تسعى إلى دعوة أبناء مدينة مكة ومحافظة جدة لمساندة اللجنة للقيام بمهامها في تحقيق الاستقرار المادي والنفسي والاجتماعي لأسر السجناء وتغطية الاحتياجات الأساسية ومنها الدعم المالي المباشر والبرامج العينية وغيرها من البرامج الخاصة بالسجناء وأسرهم.

ونوّه سمو محافظ جدة بما تقدمه الدولة من عناية واهتمام بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله – للسجناء وأسرهم.

يُذكر أن”تراحم” تقدم 32 خدمة عبر مسارات الرعاية الأساسية ، ومسار العناية الأسرية ، ومسار تنمية المهارات.