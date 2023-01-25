محافظ جدة يدشن مشروع “سوق 7” بحي الجامعة

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نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، دشّن صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي، محافظ جدة اليوم، المرحلة الأولى لمشروع “سوق7″ التجاري بحي الجامعة بجدة، متضمنًا المشروع في مرحلته الأولى افتتاح معارض متنوعة ومتخصصة في منطقتي ” المنزل والإلكترونيات ” من أصل سبعة مناطق يتم إنشاؤها في المشروع.

وتتوفر في “سوق7” أنشطة موزعة على سبعة مناطق رئيسية : جملة المواد الغذائية، والمفروشات والأجهزة المنزلية والإلكترونية والأزياء وسوق للذهب وسوق تراثي يحمل عبق الماضي، فيما يحتوي على أكبر مجمع مقاهي ومطاعم وترفية وسينما في مدينة جدة على مساحة تقدر بـ50 ألف متر مربع، وأنشطة تكميلية كفندق وعيادات صحية و مكاتب تجارية، إضافة إلى توفير أنشطة أكثر تنوعًا في منطقتي السيارات ومواد البناء بطريقة عصرية تلبي احتياجات الفرد والأسرة.

ويقام “سوق7” على مساحة تقدّر بـ 700 ألف متر مربع، يوجد به أكثر من 4000 متجر موزعًا على 114 مبنى، يهدف إلى خلق فرص وظيفية لشباب وشابات الوطن للإسهام في مسيرة الاقتصاد السعودي نحو رؤية واعدة.