محافظ جدة يرأس اجتماع لجنة الدفاع المدني الفرعية

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رأس صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي محافظ جدة، رئيس لجنة الدفاع المدني الفرعية في مقر المحافظة، اليوم، الاجتماع السنوي للجنة الدفاع المدني الفرعية لعام 1445هـ ، بحضور مديري الجهات الحكومية ذات العلاقة.

واطلع سموه خلال الاجتماع على ما تم تنفيذه خلال الاجتماع السابق من توصيات مرتبطة بالسلامة العامة والتنسيق بينها في أعمال اللجنة وخطط الجهات الحكومية المساندة في تنفيذ أعمال وتدابير الدفاع المدني في حالات هطول الأمطار, كما جرى بحث الاستعداد الدائم والتنسيق بين كافة الجهات المعنية.

وأكد سمو محافظ جدة على أهمية تطبيق كافة اشتراطات السلامة التي تسهم في حماية الأرواح والممتلكات.