محافظ جدة يرعى حفل تخريج الدفعتين التاسعة والسابعة من طلاب وطالبات ثانوية الفيصلية

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رعى صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي محافظ جدة اليوم حفل تخريج الدفعة التاسعة من طلاب مدرسة ثانوية الفيصلية للموهوبين والدفعة السابعة من طالبات ثانوية الفيصلية للموهوبات البالغ عددهم 135 طالباً وطالبةً، بحضور مدير التعليم بمحافظة جدة الدكتور نايف الزارع، وعدد من مديري الجهات الحكومية وقيادات تعليم جدة، وذلك بقاعة المؤتمرات بجامعة جدة.

وبدأ الحفل بمسيرة الخريجين، بعد ذلك ألقى الطالب تركي الزهراني والطالبة ليان بن محفوظ كلمة نيابة عن الخريجين والخريجات قدما خلالها الشكر والعرفان للوطن وقيادته الرشيدة ولأولياء أمورهم ولمعلميهم ولإدارة تعليم جدة على ما بذلوه من جهود؛ لينهلوا من مناهل العلم والمعرفة.

عقب ذلك شاهد سموّه والحضور أوبريتا من أداء طلاب وطالبات تعليم جدة بعنوان “رؤية وطن”، ثم ألقى مدير التعليم بجدة كلمة أكد خلالها أن أُولى أهداف رؤية المملكة 2030، التي تتبناها القيادة الرشيدة الاستثمار الحقيقي في مكامن القوة لدى الوطن، وفي مقدمتها ثروة العقول الموهوبة والمبدعة من أبناء وبنات هذا الوطن.

وأشار إلى أن إدارة تعليم جدة أول من احتضن ورعى فكرة إنشاء مدرسة الموهوبين، منذ أن كانت بذرة حتى أصبحت صروحاً تعليمية إبداعية فريدة، ينافس طلابها وطالباتها وبكل جدارة عباقرة العالم أجمع، ويتربعون على عرش التتويج في مسابقات “آيسف” و “آيتكس العالمية”، ويحصدون المراكز الأُول سنوياً في اختبارات القدرات العامة والتحصيلي على مستوى مدارس المملكة الثانوية، إضافة إلى الحضور المشرف في المجالات العلمية والصناعية كافة.

وفي ختام الحفل التُقطت الصور التذكارية مع الخريجين.