محافظ جدة يرعى حفل “خيركم” الثلاثاء المقبل

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يرعى صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي محافظ جدة الثلاثاء المقبل الموافق 6 من شهر ذو القعدة ، حفل جمعية “خيركم” لتعليم القرآن وتحفيظه بجدة (بالقرآن نسمو) لتكريم 1786 حافظ وحافظة لكتاب الله، وذلك بفندق هيلتون جدة.

من جهته أفاد رئيس مجلس إدارة خيركم المهندس عبدالعزيز حنفي، أن رعاية سموه لحفل الجمعية للاحتفاء بحفظة كتاب الله، تأتي امتداداً لما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -، من دعم واهتمام بكتاب الله تعالى، فيما أوضح أن حفل هذا الحفل يأتي بعد انطلاق الخطة الاستراتيجية الرابعة للجمعية وكذلك مزامناً للعديد من الانجازات التي حققتها الجمعية خلال العام ومن أبرزها حصولها على 100% في الحوكمة وفوز 6 من طالباتنا بالمراكز الأولى في مسابقة خادم الحرمين الشريفين على مستوى المملكة .

وعبّر رئيس خيركم عن شكره لسمو محافظ جدة، على رعايته لبرامج الجمعية المختلفة، مثمّناً متابعة سموه وحرصه.

ويسبق حفل البنين ، حفل الشطر النسائي لتكريم حافظات القرآن بتشريف صاحبة السمو الملكي الأميرة منال بنت مساعد بن سعود بن عبدالعزيز وذلك في تمام العاشرة صباحاً بحضور شخصيات نسائية من سيدات ووجهاء المجتمع و من المختصات بعلوم القرآن.

الجدير بالذكر أن خيركم تأسست في العام١٣٩٦هـ ، ويبلغ عدد المنتسبين لها بمحافظة جدة أكثر من 70 ألف طالب وطالبة ، فيما يبلغ عدد مستفيديها حول العالم عبر برامجها وتطبيقاتها الالكترونية والتعليم عن بعد أكثر من مليوني وربع المليون مستفيد.