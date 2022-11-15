محافظ جدة يستقبل أبطال دورة الألعاب السعودية من أندية “الاتحاد والأهلي وجدة”

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استقبل صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي محافظ جدة، في مكتبه اليوم، اللاعبين واللاعبات من أندية “الاتحاد والأهلي وجدة” الفائزين بالميداليات في دورة الألعاب السعودية في نسختها الأولى التي اختتمت منافساتها مؤخرًا في العاصمة الرياض.

وهنأهم سموّه بهذه الإنجازات، مشيدًا بالدور الكبير التي تبذله إدارات الأندية واللاعبين في محافظة جدة لتحقيق هذه الإنجازات، التي حقق خلالها نادي الاتحاد 23 ميدالية منها 10 ميداليات ذهبية و 6 فضيات و 7 برونزيات، فيما حقق النادي الأهلي 15 ميدالية توزعت بين 6 ميداليات ذهبية وفضيتين و 7 برونزيات بينما حقق نادي جدة ميدالية برونزية .

حضر الاستقبال مدير فرع وزارة الرياضة بمنطقة مكة المكرمة عبدالعزيز بن عبود، ورؤساء أندية الاتحاد والأهلي وجدة.