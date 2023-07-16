محافظ جدة يستقبل الرئيس التنفيذي لشركة مطارات جدة

المناطق_واس

استقبل صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي محافظ جدة بمكتبه اليوم، الرئيس التنفيذي لشركة مطارات جدة أيمن بن عبدالعزيز أبوعباة.

واطّلع سموه خلال اللقاء على شرح موجز عن الخطط المستقبلية لمطار الملك عبد العزيز الدولي وأهدافه التطويرية لخدمة المسافرين والزوار، كما تم استعراض الأرقام والإحصاءات التي حققها المطار منذ مطلع شهر ذي القعدة إلى نهاية شهر ذي الحجة للعام 1444 هـ، حيث بلغ عدد المسافرين عبر المطار أكثر من 5,8 ملايين مسافر تم خدمتهم من خلال 40 ألف رحلة جوية قادمة ومغادرة، مع خدمة أكثر من 6 ملايين حقيبة خلال هذه الفترة عبر صالات السفر.

وشهد المطار تسجيل أعلى رقم تشغيلي في تاريخه بواقع 151 ألف مسافر في يوم واحد وذلك في الرابع من شهر ذي الحجة الجاري.