محافظ جدة يستقبل رئيس الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بجدة

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استقبل صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي محافظ جدة, بمكتبه اليوم, رئيس الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بجدة “خيركم” المهندس عبد العزيز حنفي وأعضاء الجمعية.

واطلع سموه خلال اللقاء على عرض موجز عن إنجازات الجمعية المتمثلة في حصولها على العلامة الكاملة في الحوكمة وشهادتي الآيزو في نظام إدارة الجودة ونظام إدارة المؤسسات التعليمية كأول جهة خيرية بالمملكة، وحصولها على جائزتي التميز في العمل الخيري فئة المشاريع وفئة المنشآت, كما هنأهم سموه بهذه الإنجازات, متمنياً لهم التوفيق.

يذكر أن الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بجدة “خيركم” تأسست عام 1396هـ ، وتتمحور رسالتها عبر ربط فئات المجتمع بالقرآن الكريم وتشجيع الإبداع والمبادرات.