محافظ جدة يستقبل رئيس جامعة الملك عبدالعزيز بمناسبة حصول الجامعة على جائزة “الزيرو بروجكت العالمية”

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استقبل صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي محافظ جدة, بمكتبه اليوم, رئيس جامعة الملك عبدالعزيز المكلف الدكتور طريف بن يوسف الأعمى, يرافقه مستشار العمادة للأشخاص ذوي الإعاقة الدكتور وجدي بن أحمد وزان.

وهنأ الأمير سعود بن جلوي، الجامعة بمناسبة حصولها على الجائزة، مشيدًا بالجهود المبذولة من الجامعة ومنسوبيها وما تقدمه من خدمات وبرامج ومشاريع تخدم فئة ذوي الإعاقة والتوسع في قبولهم في كليات وتخصصات الجامعة، وتمنى لهم المزيد من التوفيق والنجاح.

وتسلّم سموّه تقريراً متضمناً خدمات وبرامج الطلبة من ذوي الإعاقة والإنجاز العالمي الذي حققته الجامعة لحصولها على جائزة “الزيرو بروجكت العالمية” للمرة الثالثة على التوالي، وسط مشاركة 523 مرشحاً يمثلون 97 دولة، عن مبادرة “نحن نسمعكم: السنة التأهيلية للصم” في مقر الأمم المتحدة بالعاصمة النمساوية فيينا, والتي تُقدم سنوياً للمشاريع والمبادرات المبتكرة والتي تسعى إلى تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة حول العالم.

وجاءت مشاركة الجامعة في الجائزة عن موضوع “برنامج السنة التأهيلية للصم وضعاف السمع بالجامعة في فئة التعليم الشامل”؛ حيث يرتكز البرنامج في السنة الدراسية على تكثيف تطوير المهارات اللغوية لـ 72 طالباً وطالبة تم قبولهم في البرنامج، ويضم مقررات متخصصة في اللغة العربية، وتوفّر مترجمي لغة الإشارة وتدريبهم، كما يهتم بنشر ثقافة الصم ولغة الإشارة في المجتمع الجامعي.

يُذكر أن الجامعة تبذل جهوداً كبيرة لتطوير الخدمات المقدمة لذوي الإعاقة، لتمكينهم على أرض الواقع, حيث زاد عدد الطلبة ذوي الإعاقة من 68 طالباً في 2014م إلى 1867 طالباً في 2023م، كما أن الجامعة تضم 30% من الطلبة ذوي الإعاقة في عموم جامعات المملكة، وقد حصلت الجامعة على المركز الثاني على مستوى جامعات العالم في تحقيق الهدف العاشر من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة “إزالة الفوارق بين الطلبة”.