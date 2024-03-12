محافظ جدة يستقبل مدير عام فرع وزارة التجارة بمنطقة مكة المكرمة

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استقبل صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي محافظ جدة، في مكتبه اليوم بمقر المحافظة، مدير عام فرع وزارة التجارة بمنطقة مكة المكرمة خليل بن إبراهيم مخشع، ومدير الشؤون الرقابية بمنطقة مكة المكرمة عبدالله بن زابن المزارقة.

وتسلّم سموّه، خلال اللقاء تقرير فرع الوزارة السنوي متضمناً أعمال الفرع بمحافظة جدة ونتائج الجولات التفتيشية للفرق الرقابية.

كما استمع سموّه، إلى شرح عن خطة فرع الوزارة في المحافظة لموسم رمضان لعام ١٤٤٥هـ، وتنفيذ جولات استباقية على الأسواق لمتابعة توفر السلع الرمضانية الأساسية، والتأكد من صلاحيتها، إضافة إلى التحقق من التزام المنشآت التجارية ومنافذ البيع بأنظمة حماية المستهلك ومنع بيع البضائع المغشوشة والمقلدة والمخالفة للمواصفات، إضافة لشرح عن دور المركز السعودي للأعمال في خدمة المستثمرين ورحلة الأعمال.