محافظ جدة يستقبل نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية

المناطق_واس

استقبل صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي محافظ جدة بمكتبه اليوم، معالي نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية المهندس أسامة بن عبدالعزيز الزامل.

وجرى خلال اللقاء استعراض الموضوعات المتعلقة بمشاريع وخدمات وزارة الصناعة والثروة المعدنية، وتعزيز الفرص الاقتصادية والتنموية والاستثمارية بمحافظة جدة، تحقيقاً لرؤية المملكة 2030، إضافةً لاستعراض التحديات التي تواجه قطاعي الصناعة والتعدين في المحافظة، وإيجاد الحلول المناسبة لمعالجتها بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.

وأكد سموه أهمية قطاع الصناعة والتعدين في الاقتصاد، ودوره في توفير الفرص ‏الوظيفية لأبناء وبنات الوطن.