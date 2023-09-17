محافظ جدة يفتتح الملتقى المهني الحادي عشر بجامعة الملك عبدالعزيز

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نيابةً عن صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرّمة؛ افتتح صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي محافظ جدة، اليوم, فعاليات الملتقى المهني الحادي عشر بجامعة الملك عبدالعزيز، بحضور رئيسة الجامعة المكلّفة الدكتورة هناء بنت عبدالله النعيم، وعدد من قيادات الجامعة، وذلك بمركز الملك فيصل بالمؤتمرات بالجامعة.

وتجوّل سموّه، في معرض التوظيف وريادة الأعمال، الذي يضم أكثر من 40 جهة حكومية وخاصة، واطّلع سموه على ما يقدمه الملتقى من فعاليات وبرامج تتضمن دورات تدريبية وورش عمل تطويرية، وبرنامج ناجحون “خبراء الخريجين”، كما يُقدم استشارات مهنية متخصصة إضافة إلى إبرام اتفاقيات وشراكات.

وأكّد الأمير سعود بن جلوي على أهمية إتاحة الفرص الوظيفية لشباب وشابات الوطن وتزويدهم بالمهارات اللازمة لمواكبة سوق العمل.

وفي ختام الجولة كرّم سموه الرعاة والمشاركين في الملتقى.

من جهتها, عبّرت رئيسة الجامعة المكلفة عن شكرها لسمو نائب أمير منطقة مكة المكرمة على رعايته للملتقى, ولسمو محافظ جدة على حضوره وتشريفه، مؤكدةً أنه انطلاقًا من رؤية المملكة 2030 وما انبثق عنها من برامج؛ يأتي برنامج تنمية القدرات البشرية كأحد أهم البرامج المستحدثة الهادفة إلى تطوير قدرات الشباب السعودي التي تمكنه من المشاركة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتطوير مهارات المستقبل، واغتنام الفرص على المستويين المحلي والعالمي عبر منظومة تعليمية مرتبطة باحتياجات سوق العمل.

ويهدف الملتقى الذي تنظمه عمادة شؤون الطلاب والوقف العلمي بالجامعة إلى الربط بين الباحثين عن العمل من خريجي الجامعة وأرباب الأعمال، والإسهام في تهيئتهم للانخراط في الحياة المهنية من الخريجين والطلاب من مختلف التخصصات العلمية بالجامعة وعدد من الجامعات الأخرى.

يُذكر أن أنشطة الملتقى تستمر لمدة خمسة أيام خلال الفترة 2 – 6 ربيع الأول 1445هــ، من التاسعة صباحًا وحتى الرابعة مساءً.