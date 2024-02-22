محافظ جدة يهنئ القيادة بمناسبة يوم التأسيس

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رفع صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي، محافظ جدة، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله -؛ بمناسبة يوم التأسيس.

وقال سموه “إن هذه المناسبة التي نحتفل بها اليوم هي فرصة لاستذكار أمجاد هذا الوطن، وجهود رجاله المخلصين وتضحياتهم، منذ عهد الإمام محمد بن سعود حتى هذا العهد الميمون الذي شهد طفرة غير مسبوقة في مختلف المجالات لا سيما بعد إعلان رؤية المملكة 2030 التي نتطلَّع فيها إلى مستقبلٍ زاهرٍ تكون للمملكة فيه الرِّيادة والتقدم في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد، وهذا اليوم يجعلنا نستحضر الإرث الكبير لدولتنا العظيمة”.

وسأل المولى أن يُديم على هذه الأرض المباركة أمنها واستقرارها، وأن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وأن يمدهما بعونه وتوفيقه، وأن يوفقنا جميعاً لخدمة هذا الوطن الغالي.