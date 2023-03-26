محافظ جدة يُدشن السلة الرمضانية لمستفيدي جمعية نماء الأهلية

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دشن صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي محافظ جدة , بمقر المحافظة اليوم ، السلة الرمضانية لمستفيدي جمعية نماء الأهلية بمنطقة مكة المكرمة، التي بلغ مجموعها 5,000 سلة يستفيد منها أكثر من 21 ألف مستفيد، بحضور مدير فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة فهد بن رقوش، ورئيس مجلس إدارة جمعية نماء الأهلية منصور صبري، ومدير إدارة تنمية المجتمع بفرع وزارة الموارد البشرية بمكة المكرمة أحمد الصفحي، ومدير عام الجمعية فيصل الحميد.

ويهدف مشروع السلة الرمضانية إلى تقديم المواد الغذائية الأساسية للأسر المحتاجة خلال شهر رمضان المبارك، إضافة للمبادرات العديدة التي تقدمها نماء خلال شهر رمضان الكريم والتي تتنوع ما بين الإطعام والكساء والصدقات الخيرية وإفطار الصائمين وكفالة الأسر المحتاجة، وسقيا الماء.