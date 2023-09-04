محافظ حضرموت يلتقي وفدي مركز الملك سلمان للإغاثة و جمعية “إنسان”

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التقى محافظ محافظة حضرموت مبخوت مبارك بن ماضي بالمحافظة أمس، وفداً من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ووفداً من الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الرياض ” إنسان ” حيث رأس وفد الجمعية مديرها العام الأستاذ محمد بن سعد المحارب.

وبحث الجانبان خلال اللقاء إمكانية تنفيذ مشاريع مشتركة لدعم وتمكين فئة الأيتام في المحافظة وفق إستراتيجية محددة بإشراف ومتابعة من مركز الملك سلمان للإغاثة.

يذكر أن مركز الملك سلمان للإغاثة قد سلّم الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الرياض “إنسان” في شهر يناير الماضي شهادة مزاولة الجمعية للنشاط الإنساني خارج المملكة، ويأتي ذلك في إطار سعي المركز لتحقيق التنسيق والتكامل المشترك بين مختلف مؤسسات الدولة لدعم العمل التطوعي وخدمة الفئات المحتاجة في جميع دول العالم ذات الاحتياج وفقاً لرؤية السعودية 2030 الثاقبة.