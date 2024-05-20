محافظ حفرالباطن يرعى توقيع مذكرة تفاهمٍ بين تجمع حفرالباطن الصحي وجمعية تراؤف

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رعى صاحب السمو الأمير عبدالرحمن بن عبد الله بن فيصل محافظ حفر الباطن، بمقر المحافظة اليوم، توقيع مذكرة تفاهم بين تجمع حفر الباطن الصحي وجمعية رعاية الأيتام بمحافظة حفر الباطن “تراؤف”، أثناء استقبال سموه لمدير الشؤون الصحية بالمحافظة ناصر بن راشد الصافي، والرئيس التنفيذي لتجمع حفر الباطن الصحي الدكتور تركي بن عبدالله المقبل، ووفد جمعية تراؤف.

وتركز المذكرة على تحقيق التكامل المنشود ضمن مستهدفات برنامج التحول الوطني بما يعزز نمو القطاع غير الربحي وتفعيل المسؤولية الاجتماعية بين القطاعات المختلفة، متضمنةً أهدافًا للتعاون في المجالات المشتركة بما يخدم المحافظة وساكنيها، مع إطلاق مبادرات مجتمعية وصحية يستفيد منها الأيتام، إضافةً لتقديم البرامج التوعوية والاستشارات الطبية والنفسية، والتبادل المعرفي للخبرات والممارسات ونقل التقنية المعرفية.

كما اطَّلع سموه خلال اللقاء على مبادرة “من أجلهم تجمعنا” التي أطلقها تجمع حفر الباطن الصحي مع جمعية تراؤف مطلعَ شهر رمضان المبارك بمشاركة منسوبي التجمع والمحسنين من أهل الخير لكفالة 70 يتيمًا ويتيمةً من مستفيدي جمعية تراؤف لمدة عام، بمبلغٍ تجاوز الربع مليون ريال.

ونوه سموه بالرعاية والاهتمام التي توليهما القيادة الرشيدة للأيتام واليتيمات، مثمنًا هذه المبادرة من التجمع الصحي لتعزيز جانب المسؤولية الاجتماعية تجاه أفراد المجتمع، والدور الرائد والتنموي لجمعية تراؤف لخدمة الأيتام واليتيمات وأمهاتهم وتحسين جودة حياتهم.